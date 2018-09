Chaos am Pingel-Anton-Kreisel

Hier geht‘s nicht weiter: Die Polizei hat am Donnerstagabend 176 Autofahrer auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Foto: Thomas Vorwerk

Cloppenburg (erk). Die Bauarbeiten am Pingel-Anton-Kreisel in Cloppenburg stellen die Autofahrer weiterhin auf eine Geduldsprobe. Einige von ihnen wollen die Sperrung aus Richtung Emsteker Straße ganz offensichtlich nicht hinnehmen und versuchen als Geisterfahrer ihr Glück. Das ist nicht nur verboten, es ist auch hochgefährlich, wie Maren Otten, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta gestern im Telefongespräch erklärte.



Die Beschilderung ist eindeutig und schon frühzeitig ab den Bahnschranken angekündigt. Die Flut an Verkehrszeichen und Umleitungsempfehlungen scheint aber einige Verkehrsteilnehmer zu überfordern. 176 Fahrer hatten es am Donnerstag nach Zählungen der Polizei bis zur letzten Absperrung geschafft, um dort umzudrehen, nachdem Beamte sie auf ihr Fehlverhalten hingewiesen hatten.

