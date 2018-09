Viel Wirbel vor Wahl der Stadträtin

Foto: Hermes

Cloppenburg (hk). Wenn der Cloppenburger Stadtrat am kommenden Montag,10. September, ab 16 Uhr im Ratssaal tagt, soll unter Tagesordnungspunkt 24 ein Stadtrat/eine Stadträtin gewählt werden. Einzige Kandidatin ist bislang die 46-jährige Verwaltungsdirektorin Peter Gerlach aus Delmenhorst. Um die Kandidatin gab es in dieser Woche ab er wilde Spekulationen. Ihr sei eine besser dotierte Stelle in Delmenhorst angeboten worden, hieß es. Sowohl Gerlach als Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese wollen sich nicht dazu äußern - haben aber Stellungnahmen am Montag angekündigt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.