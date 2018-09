Schulchef plädiert für neuen Zuschnitt

Der „Betonteil“ soll weg: Schulleiter Heinz Ameskamp zeigt die alten Räume, die weder engergetisch noch funktional den Anforderungen entsprechen. Foto: Höffmann

Von Julius Höffmann



Cloppenburg. Sanierung oder Neubau: Für Heinz Ameskamp ist das nach Abwägung der Argumente keine Frage: „Wenn ich es mir wünschen dürfte, würde ich den Neubau favorisieren“, sagt der Schulleiter der BBS Technik in Cloppenburg. Gründe dafür gäbe es mehrere, aber entscheidend sei die Erkenntnis, dass die alten Strukturen einen optimalen und notwendigen Neuzuschnitt des Gebäudes verhindern würden.



„Die Chance ist jetzt groß, eine Schule zu bauen, die auch mittelfristig den modernen Ansprüchen gerecht werden kann.“ Aber natürlich sei das die Entscheidung der Politik. Wie berichtet, wird sich der Kreisschulausschuss am 15. November mit dem Thema auseinandersetzen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.