Breitband in Vahren: Kreis weist Vorwurf zurück

Vahren (mt). Die Kreisverwaltung hat auf einen Bericht der MT reagiert. Wie berichtet fühlen sich Anwohner im Bereich Kampweg/Westerfeld/Auf den Rien im Cloppenburger Ortsteil Vahren von der Versorgung mit Glasfaserkabeln ausgeschlossen, glauben, dass Fördermittel nicht in vollem Umfang abgerufen wur-den und fürchten, auf Jahre auf eine schnelle Internetverbindung verzichten zu müssen.



Dieser Darstellung tritt der Landkreis Cloppenburg entschieden ent-gegen. „Mit den Anwohnern wurden viele Gespräche geführt, um die derzeitige Situation zu erläutern“, erklärt Kreissprecherin Sabine Uchtmann.

Der Landkreis Cloppenburg und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden engagiere sich seit Jahren im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten für eine Verbesserung der Breitbandversorgung – eine Aufgabe die eigentlich der Bund leisten müsste. „Alle zur Verfügung stehenden Fördermöglichkeiten werden – anders als die Vahrener vermuten – ausgeschöpft“, betont Uchtmann. Dem Landkreis Cloppenburg sei die große Bedeutung einer leis-tungsfähigen Breitbandinfrastruktur bewusst, er unternehme „daher alle Anstrengungen, um die Versorgung zu verbessern - obwohl dies keine kreiseigene Aufgabe ist“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

