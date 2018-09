Autositze erst im Gerichtssaal ausgeliefert

Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (ma). Wegen gewerbsmäßigen Betruges in mehreren Fällen hat das Cloppenburger Amtsgericht am Donnerstag einen 25 Jahre alten Mann aus Cloppenburg zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Angeklagte betreibt in Cloppenburg einen kleinen Handel mit Autoersatzteilen. Vieles bietet er im Internet an, Käufer aus ganz Deutschland bekundeten großes Interesse. Vorkasse war zu entrichten. Doch wenn der Angeklagte das Geld der Kunden hatte, lieferte er den Feststellungen zufolge die Waren nicht aus. Ein Käufer aus Süddeutschland sollte als Zeuge aussagen. Ihm händigte der Angeklagte erst jetzt die bestellten Autositze aus - die Einsicht kam reichlich spät. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

