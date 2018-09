Kurz vor der Siedlung ist Fördertopf leer

Zuerst keine Beleuchtung, jetzt kein schnelles Internet / Anwohner fühlen sich als „Menschen zweiter Klasse“

Bürgerprotest am Telefonmast: Die Anwohner des Kampwegs in Vahren fühlen sich benachteiligt. Es gibt keine Straßenbeleuchtung und jetzt sollen sie auch kein schnelleres Internet bekommen. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Vahren. Das Hinweisschild am Ortseingang von Vahren, auf dem steht, dass die EU die Baumaßnahme fördert, ist für die Anwohner des Kampwegs „wie Hohn und Spott“. Denn sie kommen nicht in den Genuss der verbesserten Breitbandversorgung des Ortes. Die Verlegung der Kabel, die ein schnelleres Internet bringen, endet 100 Meter vor ihren Häusern. Jetzt erhoffen sie sich Hilfe von der Politik. Es ist nicht das erste Mal, dass der Bereich Kampweg/Westerfeld/Auf den Rien durchs Netz gefallen ist. Auch eine Straßenbeleuchtung gibt es hier nicht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

