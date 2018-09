Nieren werden am meisten transplantiert

Ärzte und Ethiker äußern sich zurückhaltend über Vorschlag zur Widerspruchsregelung bei Organspenden

Wertvoll: Organe werden seltener gespendet. Foto: dpa

Von Georg Mezer



Cloppenburg. Soll jeder Mensch automatisch als Organspender gelten, solange er oder seine Angehörigen dies nicht ausdrücklich untersagen? Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ins Spiel gebrachte Widerspruchsregelung wird derzeit kontrovers diskutiert. Ärzte und Ethiker gehen mit Vorsicht an die schwierige Frage heran, über die am Ende die Politik entscheiden muss. Wie viele Menschen kreisweit ein neues Organ benötigen, ist statistisch nicht erfasst. So viel weiß man: Die meisten von ihnen benötigen eine neue Niere. Mehr dayu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

06.09.2018 | Falschparker direkt vor der Polizei