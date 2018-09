„Kinder fühlen sich wie im Zoo“

In den „Löwengang“ mussten die Mitglieder des Schulvorstandes, Elternvertreter, Mitglieder des Fördervereins und Betreuerinnen sowie Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese und Mitglieder des Stadtrates, Bei einer Begehung des Schulhofes informierten sie sich über den unhaltbaren Zustand des Schulhofes nach dem Umbau im Sommer. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Cloppenburg. „Ich bin teufelswütend, uns fehlt Platz“ oder „Warum haben die einen Rollrasen und einen so tollen Spielplatz?“, zitierte Ingo Götting, Schulleiter der Grundschule St. Andreas, aus den Schreiben von Schülern der Grundschule angesichts der nicht mehr zumutbaren Schulhofsituation.



Ein Grund für die Verärgerung ist der seit dem Sommer installierte Spielplatz für zwei Kindergartengruppen, der mit den aufgestellten Metallzäunen auf dem Schulplatz Kindergartenkinder und Grundschüler räumlich voneinander trennt. „Der Kindergarten muss bei der Genehmigung einen eigenen Spielplatz vorweisen. Die Größe ergibt sich dabei aus der gesamten Grundstücksgröße. Um die Genehmigung für einen Kindergarten zu bekommen, müssen entsprechende Sicherheitskriterien erfüllt werden", erklärte der Bürgermeister.