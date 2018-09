Falschparker direkt vor der Polizei

Falschparker vor der Polizei: Ohne Kennzeichen, aber mit „Knöllchen“ steht dieses Auto seit über zwei Woche direkt vor dem Polizeigebäude. Foto: Hubert Kulgemeyer

Cloppenburg (hk). Seit mehr als zwei Wochen steht der schwarze Golf im absoluten Halteverbot, und zwar direkt vor dem Polizeigebäude an der Bahnhofstraße in Cloppenburg. Den Halter scheint es nicht weiter zu stören, dass er derzeit ohne sein Auto auskommen muss. Und auch die Behörden (Stadt, Landkreis, Polizei) ließen es bislang offensichtlich ungestört zu, dass direkt vor der Polizei ein Auto ohne Kennzeichen falsch parkt und auch noch etwas quer zur Fahrbahn steht. Doch ganz so ist es nicht, erfuhren wir auf Nachfrage.