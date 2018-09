Kaufleute laden mit Musik zum Shoppen

Junge Tschechen geben Vollgas: Das STO-Jazz-Orchester aus Hradec Králové, spielt am Samstag in der Cloppenburger Innenstadt. Die Tschechen sind zu Gast bei den Euro-Musiktagen in Bösel. © STO

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Mit viel Musik lädt die Cloppenburger Geschäftswelt am kommenden Wochenende zum Einkaufsbummel ein. Höhepunkt ist der verkaufsoffene Sonntag. Am 9. September haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet und laden mit vielen Rabatten zur Schnäppchenjagd.



Musikalisch los geht es in der Innenstadt bereits am Freitag, 7. September. Cloppenburg Marketing hat wieder eine Anleihe bei den Euro-Musiktagen in Bösel gemacht. Musikgruppen, die dort am Wochenende auftreten, geben Proben ihres Könnens in der Cloppenburger Innenstadt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

