Strickmann sieht Ende des Zölibats

Gut besucht: Das Wetter spielte beim Patronatsfest mit. Foto: Theo Hinrichs

Cloppenburg (th). Das kommt nicht häufig vor: Für seine Predigt auf dem Patronatsfest der ehemaligen Kirchengemeinde Sankt Augustinus am Sonntag erhielt Dechant Bernd Strickmann spontanen Beifall. Sicherlich trugen seine Aussagen zur Entwicklung der Augustinuskirche dazu bei. „Diese Kirche ist als Kirche da", sagte der Dechant. Strickmann bezog eine deutliche Position. Es gebe Priester, die eine Veränderung des Zölibates, also des Ehelosigkeits-Gelübde, wünschen. Das ziehe sich jedoch noch einige Jahre hin.