Auftakt in die Flohmarktsaison erfolgreich

Mit ihren beiden Kindern Anastasia (links) und Sohn Oskar (rechts) hatte Mutter Elena Kleinschmidt sich kompetente Verstärkung für den Verkauf von Kinderbekleidung geholt. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Vor einer schweren Entscheidung standen die Schnäppchenjäger am Wochenende. Die Frage lautete: Welchen Kindersachenflohmarkt besuche ich zuerst? Den in der Paul-Gerhardt-Schule in Cloppenburg oder den im Pfarrheim Emstekerfeld? Eigentlich war es am Ende egal, denn beide Veranstaltungen boten zum Auftakt der Flohmarktsaison ein durchweg gut sortiertes Sortiment an Kinderbekleidung und Spielsachen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

02.09.2018 | Radfahrer mit 2,59 Promille angehalten