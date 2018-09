Symbolfoto: Vorwerk

Cloppenburg (her). Weil er in Schlangenlinien über die gesamte Stalfördener Straße gefahren war, hat die Polizei in der Nacht zu Samstag einen Radfahrer angehalten. Bei der Kontrolle um Mitternacht stellte sich heraus, dass 49-Jährige betrunken war, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,59 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.