Rote Farbe soll Radler schützen

SPD beantragt eine farbliche Kennzeichnung der Radfahrstreifen auf den Straßen

SPD will rote Radfahrstreifen: Ein typische Bild für Cloppenburg. Das dunkelblaue Auto fährt grundlos über den Radfahr-Schutzstreifen. Rote Farbe soll hier helfen. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die Radfahrstreifen auf Cloppenburgs Straßen sollen rot markiert werden. Das fordert zumindest die SPD in einem Antrag an den Stadtrat. Sie erhofft sich durch diese „sichtbare Verkehrsführung" mehr Sicherheit für die Radfahrer. Die Akzeptanz für die an vielen Straßen angelegten Schutzstreifen sei „erschreckend gering", heißt es in einer Mitteilung der SPD-Fraktion. Radfahrer fühlten sich auf den mit einer dünnen Markierung (Schmalstrich) gekennzeichneten Schutzstreifen alles andere als geschützt