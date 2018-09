Disko in Stücke von 17 Tonnen zerschnitten

„Sonnenstein“-Transport legt Verkehr lahm

Schon zersägt, aber noch aufrecht: Der Giebel ist bereits in Segmente zerschnitten worden. Ende September hebt ein 100-Tonnen-Kran die Einzelteile auseinander und auf einen Tieflader. Gestern erklärten das Museum und die Firmen die Aktion. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Harpstedt. Die „Super-Flex“ läuft heulend hoch wie eine alte Sirene, bis die 80 Zentimeter messende Trennscheibe ihre Höchstdrehzahl erreicht. Kein Mensch legt Hand an das rotierende Gerät, als sich das diamanten-gehärtete Sägeblatt kreischend in die Außenmauer der Landdisko „Zum Sonnenstein“ frisst. „Das geht rein wie Butter“, freut sich Architekt Hermann Dunkler-Gronwald. Der Altbauexperte aus Hude leitet den Ab- und Wiederaufbau des historischen Tanzlokals "Sonnenstein" aus sicherer Entfernung. Tieflader werden die Landdiskothek Ende des Monats in einer Nachtaktion nach Cloppenburg bringen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

31.08.2018 | Soestebad bleibt bis Jahresende geschlossen