Soestebad bleibt bis Jahresende geschlossen

Foto: Bockhorst

Cloppenburg (mt). Bittere Erkenntnis: Das Soestebad bleibt vorerst bis zum Jahresende geschlossen. Grund dafür ist ein Dichtungsriss an einer Frischwasserleitung, der in der Nacht vom 23. auf den 24. August zu einer Überschwemmung im Keller des Freizeitbades geführt hat. Wie die Stadtverwaltung am Freitagnachmittag mitteilte, hat ein Gutachter in dieser Woche den Schaden ermittelt. Dieser liegt im hohen sechsstelligen Bereich und ist über die Versicherung abdeckt.

