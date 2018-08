Cloppenburg: Drei Verletzte nach Unfall

Zusammenprall: Nach dem Unfall musste die Bether Straße eine Stunde lang voll gesperrt werden. Foto: Polizei

Cloppenburg (her). Drei Verletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitag auf der Bether Straße. Wie die Polizei mitteilt, war ein 85-jähriger Cloppenburger gegen 10.04 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Bethen unterwegs. Kurz hinter einer Fußgängerampel kam der Mann aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.



Dabei kollidierte der Mann mit dem Auto einer 25-jährigen Ahlhornerin, die in entgegengesetzter Richtung fuhr. Der 85-Jährige sowie dessen 78-jährige Beifahrerin aus Cloppenburger wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.



Auch ein 32-jähriger Ahlhorner, Beifahrer im Wagen der 25-Jährigen, wurde ebenfalls verletzt. Alle Beteiligten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Fahrbahn musste zwecks Bergung etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Zuvor waren Autofahrer, die offenbar nicht warten wollten, einfach über den Radweg gefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

