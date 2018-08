Ministerin ist bei Museumsbesuch voll des Lobes

In der Ausstellung „4Wände“: (von links) Minsterin Birgit Honé, Landrat Johann Wimberg, Museumsdirektorin Dr. Julia Schulte to Bühne und der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Dr. Michael Hoffschroer, hören den Ausführungen von Dr. Michael Schimek (Museumsdorf) zu. Foto: Martin Kessens

Von Martin Kessens



Cloppenburg. „Ein tolles Leader-Projekt“: So begeistert hat sich die niedersächsische Ministerin für Bundes-und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Birgit Honé (SPD) zum Projekt Erhaltung und Umsetzung der Landdiskothek „Zum Sonnenstein“ aus Harpstedt geäußert. Die Ministerin machte auf ihrer Sommertour Station im Museumsdorf Cloppenburg, wo sie von Museumsdirektorin Dr. Julia Schulte to Bühne und zahlreichen Kommunalpolitikern begrüßt wurde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

31.08.2018 | Markt startet wieder mit großer Verlosung