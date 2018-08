Markt startet wieder mit großer Verlosung

Marktvergnügen für Groß und Klein: Vom 7. bis 10. September findet der Mariä-Geburtsmarkt statt. Foto: Susanne Möller

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Wenn heute in einer Woche der Mariä-Geburtsmarkt eröffnet wird, findet wieder eine große, kostenfreie Verlosung statt, an der jeder teilnehmen kann, der bei der Eröffnung um 15 Uhr auf dem Marktgelände anwesend ist. Anschließend heißt es vier Tage Marktvergnügen für Groß und Klein auf dem Marktplatz an der Eschstraße.



Rund 60 Fahr- und Verkaufsgeschäfte werden aufgebaut. Darunter ist neben einem Auto­skooter, dem Musik-Express, einem Scheibenwischer, einem Break-Dance auch wieder der „Superhopser“. Für die jüngsten Besucher werden mehrere Kinderkarussells und die Reitbahn aufgebaut. Es gibt die verschiedensten Geschicklichkeitsspiele und auch für die Verpflegung der Besucher ist reichlich gesorgt. Von Bratwurst bis Steak und vom Eis bis zur Zuckerwatte und gebrannten Mandeln reicht das Angebot. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 31. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.