Beirat richtet Sorgentelefon ein

Die neue Vertretung der Menschen mit Behinderung hat ihre Arbeit aufgenommen

Will sich einmischen: Der Beirat für Menschen mit Behinderungen der Stadt Cloppenburg. Von links: Christian Rindt , Edeltraut Grimme, Ulrich Krug, Christian Brand, Axel Thomsen, Iris Löper, Gerd Schröder und Werner Gugisch. Foto: Friederike Bockhorst

Cloppenburg (mt). „Wo drückt der Schuh? Wie können wir helfen?“, fragt der neue Beirat für Menschen mit Behinderungen der Stadt Cloppenburg in einer Pressemitteilung. „Wir möchten dafür sorgen, dass Barrieren und Probleme aus dem Weg geräumt werden“, haben sich die Mitglieder des Beirates auf die Fahne geschrieben. Wem ein Missstand auffällt, der soll das dem Beirat per Email an BehindertenBeirat@cloppenburg.de oder unter der Telefonnummer 04471/185322 mitteilen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

29.08.2018 | Emstek untersagt Stadt eigenen Sperrschieber