Cloppenburg bekommt eine Stadträtin

Cloppenburg (kre) Petra Gerlach aus Delmenhorst soll die neugeschaffene Stelle einer Stadträtin in Cloppenburg übernehmen. Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese hat die 46-jährige Verwaltungsdirektorin am Montagabend im Verwaltungsausschuss der Stadt für das Amt vorgeschlagen. Gerlach wurde nach Informationen der MT einstimmig nominiert.



Die Beamtin, die sowohl Betriebswirtschaft als auch Verwaltungslehre studiert hat, soll künftig in einer Mittlerposition zwischen den Fachbereichen und der zweiköpfigen Verwaltungsspitze aus Bürgermeister und dessen Allgemeinem Vertreter arbeiten, Gerlach, die in Delmenhorst offenbar einen ausgezeichneten Ruf genießt, überzeugte in den Vorstellungsrunden CDU und SPD gleichermaßen. Auch die Grünen sollen dem Vernehmen nach Zustimmung signalisiert haben. Eine Mehrheit bei der Wahl am 10. September gilt daher als gesichert. Gerlach würde damit an drei Bewerber aus dem Cloppenburger Rathaus vorbeiziehen und wäre die erste Frau in einer Führungsposition der Stadt Cloppenburg

