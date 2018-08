Mega-Prozess beginnt von vorne

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Das ist schon rekordverdächtig. Die 1. Große Strafkammer des Oldenburger Landgerichtes unter Vorsitz von Richter Horst Kießler hat innerhalb weniger Tage den in der letzten Woche geplatzten Mega-Prozess um eine beispiellose Einbruchsserie neu terminiert. Bereits am Donnerstag kommender Woche startet das Verfahren komplett neu, dieses Mal allerdings mit einem Ergänzungsschöffen. Das hat das Landgericht am Dienstag bestätigt.



Der Ersatzschöffe könnte dann einspringen, wenn einer der beiden Hauptschöffen erkrankt. Im ersten Durchlauf war das geschehen (MT berichtete). Die Drei-Wochen-Frist, in der Strafprozesse fortgesetzt werden müssen, war nicht mehr einzuhalten. Nun alles von vorne. Eile war geboten, weil der Hauptangeklagte aus Serbien in Untersuchungshaft sitzt. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 29. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

