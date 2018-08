Emstek untersagt Stadt eigenen Sperrschieber

Streit um Schlachthof: Cloppenburg darf nicht am Rohr schrauben

Streit ums Abwasser: Weil im Cloppenburger Klärwerk angeblich zu viel Schmutz aus Westeremstek ankommt, wehrt sich die Stadt. Nun streitet sie mit Emstek über eine Mess-Station.Foto: Archiv/Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Der Streit ums Abwasser aus dem Vion-Schlachthof in Westeremstek ist um ein neues, kurioses Kapitel reicher: Die Gemeinde Emstek hat der Stadt untersagt, eine Mess-Station zur Kontrolle in die Leitung nach Cloppenburg zu bauen.Bürgermeister Dr. Wiese beharrt jedoch auf einer eigenen Kontrollmöglichkeit. Jetzt soll die Anlage in einen städtischen Schacht am Werner-Eckart-Ring gesetzt werden, wo die Druckrohrleitung aus Emstek endet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

