Staatsanwalt fordert mildere Strafe

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Das hat schon Seltenheitswert. Die Staatsanwaltschaft hat Berufung gegen ein Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes eingelegt – nicht, weil die Strafe ihrer Meinung nach zu niedrig ausfiel, sondern zu hoch. Das Oldenburger Landgericht hat am Dienstag nun die Strafe erheblich abgeschwächt und den Angeklagten wegen Betruges zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Nach dem Cloppenburger Urteil hätte der 35-Jährige noch für vierzehn Monate ins Gefängnis gemusst.



Der Angeklagte hatte zusammen mit seiner Lebensgefährtin das Jobcenter betrogen. Die Taten liegen bereits einige Jahre zurück, der Schaden ist mittlerweile auch wieder gut gemacht. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 29. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

