Ex-Cloppenburgerin wechselt das Fach

Mechthild Lanfermann veröffentlicht ersten Familienroman

Veröffentlicht ihr fünftes Buch: Mechthild Lanfermann nimmt Anleihen an der alten Heimat. Foto: Barbara Dietl

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Berlin. Das düstere Geheimnis, das auf der Familie lastet, liegt in einer norddeutschen Kleinstadt wie Cloppenburg begraben. Kein Zufall. Mechthild Lanfermann (48), geboren in Kneheim, ist hier zur Schule gegangen, hat ihr Abitur am CAG bestanden. „Natürlich hab‘ ich kleine Anleihen an der alten Heimat genommen“, räumt die in Berlin lebende Autorin ein. Aber: Die Stimmung und die Story sind reine Fiktion – trotz realer Einsprengsel. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

