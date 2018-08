Physik trifft Kunst: Trojnarski malt mit Licht

Experimentell: Das Kunstwerk „Equinox“ hat Angelika J. Trojnarski (rechts) extra für die Kunsthalle gestaltet, was Dr. Martin Feltes besonders freute. Foto: Lünnemann

Cloppenburg (sl). Eine neue Ausstellung unter dem Titel „Equinox“ ist jetzt in der Kunsthalle Cloppenburg zu sehen. Die Düsseldorferin Angelika J. Trojnarski zeigt ihre Werke und setzt damit die Reihe „Meisterschülerinnen und Meisterschüler“ fort. Speziell für die Cloppenburger Ausstellung und den Ausstellungsraum im Kulturbahnhof hat die Künstlerin ein Werk geschaffen, das den Raum dominiert. Das Bild „Equinox“, das heißt „Tagundnachtgleiche“, ist so positioniert, dass möglichst viel Licht darauf fällt. Was andere Künstler fürchten, setzt Trojnarski als Gestaltungsmittel ein, denn sie lässt die Farben ihres Bildes bewusst von der Sonne ausbleichen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.