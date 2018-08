Ex-Cloppenburgerin wechselt das Fach

Veröffentlicht ihr fünftes Buch: Mechthild Lanfermann nimmt Anleihen an der alten Heimat. Foto: Barbara Dietl

Cloppenburg (kre). Das düstere Geheimnis, das auf der Familie lastet, liegt in einer norddeutschen Kleinstadt wie Cloppenburg begraben. Kein Zufall. Mechthild Lanfermann (48), geboren in Kneheim, ist hier zur Schule gegangen, hat ihr Abitur am CAG bestanden. Mit ihrem fünften Buch „Trügerischer Sommer“ wechselt die Journalistin vom Krimi-Fach zum Roman, ohne auf Spannung zu verzichten. Das Buch erscheint am 10. September im Handel. Eine Lesung in Cloppenburg ist für den 16. November vereinbart. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

