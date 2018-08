Bether feiern Jubiläum und Zusammenhalt

Historisch: Auch in Bethen war der Abschluss der Ernte immer ein Grund zum Feiern. Die Bewohner des Kanalweges erinnerten mit ihrem Themenwagen an den „Peiterbult“, die Versammlung um die letzte eingebrachte Korn-„Hocke“. Foto: Andreas Heidkamp

Von Andreas Heidkamp



Bethen. Rund 3000 Zuschauer waren am Sonntagnachmittag Zeugen, als 32 Gruppen mit aufwändig gestalteten Motiv- und Themenwagen den historischen Festumzug anlässlich des 800-jährigenh Juiläums der Ortschaft Bethen formierten. Dabei spiegelte der Umzug in den Straßen rund um die Bether Basilika nicht nur die Historie und die Entwicklung Bethens wider, sondern auch auch ein Zeichen für den großen Zusammenhalt der dörflichen Bevölkerung.



Viele Nachbarschaften beteiligten sich, meistens in Verkleidung der früheren Landbevölkerung, an dem fast zweistündigen Festumzug, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

