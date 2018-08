Frauen bläst Wind aus der Politik entgegen

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (mt). Wenn Frauen in die Politik wollen, müssen sie Gegenwind aushalten und standfest bleiben. Der Lohn der Beharrlichkeit: Mitzugestalten macht trotz aller Mühe und Anfeindungen Spaß. Darin waren sich vier Frauen einig, die auf dem Podium der Volkshochschule in Cloppenburg diskutierten. Das Thema: „Braucht Politik den weiblichen Blick?“. Die einmütige Antwort der Politikerinnen: Ja.



„Es ist nie langweilig und es gibt immer neue Themen", betonten die vier Frauen. Dr. Irmtraud Kannen, Marlies Hukelmann, Christiane Priester und Jutta Klaus diskutierten mit rund 20 weiblichen Gästen. Männer waren nicht vertreten

