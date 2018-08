„Karthago“ geht stoisch sogar durch Wand aus Papier

Wie zu Großvaters Zeiten: Hautnah konnten die Besucher die Pferde bei der Arbeit erleben. Foto: Lünnemann

Cloppenburg (sl). Groß war das Besucherinteresse beim „9. Tag des Ostfriesischen und Alt-Oldenburger Pferdes“ im Museumsdorf Cloppenburg. Die schweren Warmblüter waren in der Vergangenheit ein wichtiger Bestandteil des landwirtschaftlichen Arbeitslebens, bis die zunehmende Mechanisierung und Industrialisierung auch hier Einzug hielt.



Am Sonntag konnten die Besucher jedoch auf dem Acker neben der Wehlburg hautnah erleben, wie mühsam ihre Groß- beziehungsweise Urgroßväter mit einem Pferdegespann den Acker pflügten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.