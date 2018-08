Der 22. Schuss macht Lüken zum König

Geschafft: Jubelnd reißt Günther Lüken nach seinem Königsschuss die Arme in den Himmel. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Es war ein spannender Wettstreit mit einem überglücklichen Sieger. Mit dem 22. Schuss der Königsanwärter beziehungsweise dem siebten Schuss auf den „scharfen“ Adler holte Günther Lüken den Holzvogel von der Stange und regiert jetzt für ein Jahr das Cloppenburger Schützenvolk.



Das Adlerschießen am Samstagabend entpuppte sich einmal mehr als ein Höhepunkt des Schützenfestes. Da nach Dauerregen am Vormittag abends das Wetter auch noch mitspielte, verfolgten mehrere Hundert Besucher das Finale im Stadtpark. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

26.08.2018 | Verregneter Samstag bremst Oldtimer aus