Verregneter Samstag bremst Oldtimer aus

Ein wahres Eldorado für Motorradfans bot das Oldtimertreffen auf dem Cloppenburger Marktplatz. Foto: Heidkamp

Cloppenburg (ah). Glänzender Lack in der Sonne, sprödes Leder in nostalgischen Karossen und Benzingespräche, wohin man hörte - Flanieren, feilschen und fachsimpeln war angesagt unter Oldtimerfreunden, die Benzin im Blut haben. Zum 12. Mal trafen sich auf dem Cloppenburger Marktplatz die Liebhaber alter Fahrzeuge, Motorräder, Busse, LKW`s und Traktoren.



Zum Teil auf Hochglanz poliert boten die über 800 automobilen Kunstwerke an zwei Tagen einen Querschnitt für eine persönliche Zeitreise durch die Automobilgeschichte. Nach dem leicht verregneten Samstag strömten am Sonntag mehrere tausend Besucher auf den Marktplatz und zauberten am Sonntagmittag bei Organisator Martin Vorwerk dann doch ein Lächeln ins Gesicht. "Leider hat uns der Samstag mit dem Regen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sonst wären es sicherlich weit über 1000 Fahrzeuge gewesen, die sich hier sonst in Cloppenburg präsentiert hätten. Ich hätte mir auch lieber Cabrio-Wetter gewünscht", sagte Vorwerk. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

26.08.2018 | Mit deutschen Texten auf die großen Bühnen