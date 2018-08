Mit deutschen Texten auf die großen Bühnen

Gute Show: Die Band „Nimmer“, hier Tobias Block, überzeugte. © her

Cloppenburg (her). Drei Tage Bauchschmerzen, sieben schlaflose Nächte, aber am Ende große Freude: Die Cloppenburger Band „Nimmer“ hat mit einem Konzert im Kulturbahnhof ihre neue CD vorgestellt.



Wie berichtet, haben sich die jungen Musiker für einen Neustart entschieden, zuvor waren sie als „Solid Tuesday“ unterwegs. „Wir sind glücklich, es war schön“, sagte Sänger Rico Oberschelp nach dem Auftritt. Die größte Veränderung ist die Sprache, statt englisch wird nun deutsch gesungen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.