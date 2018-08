Lustig, poetisch - und immer berührend

Poetisch: Sina Krause aus Emstek überzeugte das Jury-Publikum und erntete viel Applaus für ihre Texte über die Liebe. Fotos: sl

Von Sigrid Lünnemann



Cloppenburg. Sieben junge Poetry-Slammer haben am Donnerstagabend beim Poetry-Slam im Kulturbahnhof Cloppenburg die gut 120 Besucher begeistert. Die regionalen Teilnehmer und die Profi-Slammer traten in zwei Gruppen gegeneinander an. Mit dabei: die drei jungen Poetinnen Maren Peternel aus Cloppenburg, Sina Krause aus Emstek und als jüngste Slammerin die erst 15-jährige Hanna Ha Minh aus Cappeln. Mehr dazu

lesen Sie in der Ausgabe vom 25. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

24.08.2018 | Wasserschaden: Soestebad bleibt geschlossen