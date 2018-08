Roboter macht Faxen, wenn‘s langweilig wird

Als Spielpartner und Animateur macht „Paula“ (rechts) eine gute Figur in der Werkstatt der Caritas. Nur richtig zupacken kann der Apparat nicht. Obwohl Jennifer Blazejak (links) schon zusätzliche Fähigkeiten programmiert hat. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Falkenberg. Wenn „Paula“ langweilig wird, wedelt sie mit den Armen, gluckst vor sich hin oder wirft einen Staubsauger an. Der heulende Ton klingt echt, die Bewegungen des Roboters wirken ebenso. Doch „Paulas“ fuchtelnden Plastikhände können nichts greifen. Weder einen Staubsauger noch ein Glas Wasser.



„Paulas" Talent liegt eher im Zwischenmenschlichen: Der Automat des japanische Herstellers Softbank lenkt als Animateur und wandelnde Info-Zentrale die Aufmerksamkeit der Kunden auf Mode-Läden und Einkaufsstraßen. „In Tokio trifft man den in jedem dritten oder vierten Laden", erzählt Jennifer Blazejak (25) aus Falkenberg. Eine Cloppenburger Version hat die junge Frau aus Falkenberg zwei Wochen lang in den beschützenden Werkstätten der Caritas am Ostring getestet.