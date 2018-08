Wasserschaden: Soestebad bleibt geschlossen

Foto: Bockhorst

Cloppenburg (mt). Das Soestebad muss bis auf weiteres geschlossen bleiben. Das hat die Cloppenburger Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. Grund ist ein Wasserschaden im Keller des Schwimmbades. Offenbar ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Dichtung an einer Frischwasserleitung gerissen. Die Folge: Der Keller des Soestebades ist vollgelaufen. Die Freiwillige Feuerwehr hat bereits damit begonnen, den Keller auszupumpen. Erst danach könne damit begonnen werden, die Höhe des entstandenen Schadens einzuschätzen. Dementsprechend können noch keine Angaben gemacht werden, wann der Betrieb im Schwimmbad wieder aufgenommen werden kann.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

24.08.2018 | Kinder schützen: 377 Helme an Schulen verlost