Kinder schützen: 377 Helme an Schulen verlost

Helme aus dem Eimer: Glücksfee Carlotta zieht die Gewinner, Stefan Riesenbeck hält den Lostopf des Kreiselternrats. Foto: Kreke

­Cloppenburg (kre). 17-mal musste Glücksfee Carlotta zur Decke gucken und blind aus dem gelben Loseimer einen Namenszettel fischen. Und jedesmal gewann die Grundschule Galgenmoor. Mit der Verlosung in Cloppenburg hat der Kreiselternrat am Donnerstag die Vergabe von 377 Fahrradhelmen an 26 Grund- und Förderschulen kreisweit gestartet.



Die Aktion „Schlaue Köpfe tragen Helm" haben der Vorsitzende Arwid Romey aus Cloppenburg und sein langjähriger Vorstandskollege Stefan Riesenbeck vor drei Jahren in der Kreisstadt begonnen. Jetzt stehen viele neue Partner und Sponsoren hinter der Idee der beiden passionierten Radfahrer aus dem Elternrat.