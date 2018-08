Urteil: 26-Jährige in Psychatrie untergebracht

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Oldenburg (ma). Weil Stimmen ihr sagten, ein Pfleger des psychiatrischen Zentrums in Cloppenburg werde sie irgendwann vergewaltigen, hat eine 26-jährige Frau aus Cloppenburg versucht, den Mann vorsorglich zu töten. Am Donnerstag hat die Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichts die Unterbringung der Beschuldigten in der geschlossenen Psychiatrie angeordnet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Cloppenburg:

23.08.2018 | Schmierereien werden nicht entfernt