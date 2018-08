Schmierereien werden nicht entfernt

Unterführung am Soesteradweg ist verunstaltet

Alles vollgeschmiert: Die gesamte Unterführung ist von der einen bis zur anderen Seite voll mit Farbe. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Mit dem Rad oder zu Fuß entlang der Soeste, der Weg ist bei vielen Cloppenburgern sehr beliebt. Doch nun sorgt besonders die Unterführung in der Nähe der Molberger Straße bei MT-Lesern für Unmut. Großflächige Farbschmierereien ziehen sich komplett entlang des Bauwerkes. „Leider haben wir an vielen Brückenbauwerken das Problem mit den Graffiti-Schmierereien. Die Entfernung ist sehr aufwendig durch Sandstrahlen und auch teuer“, sagt Klaus Haberland von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.





