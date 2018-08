Pieper: Neue Wege führen erst ab 2020 ins Grüne

Bleibt vorerst verschlossen: Der Zugang zum Regenrückhaltebecken im Pieper-Viertel. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Verwirrung um den geplanten öffentlich zugänglichen Grüngürtel am Pieper-Viertel hat die Stadtverwaltung jetzt (größtenteils) aufgelöst. Das Regenrückhaltebecken, das bisher komplett mit einem stabilen Zaun abgeriegelt ist, soll auf Dauer über die bestehenden (und neue) Unterhaltungswege für Spaziergänger geöffnet werden. Das teilte der Fachbereich Planung auf Nachfrage der MT mit. Das wird allerdings noch dauern. Denn die noch fehlenden Wege sollen erst 2020 angelegt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.