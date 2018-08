Aus Geldnot: „Wir zahlen unterirdisch“

Bildungswerk und VHS fordern mehr Landesmittel

Ohne Sprachkenntnis keine Arbeit: Diese Regel gilt für Geflüchtete, denen die Bildungswerke und die Volkshochschule Kurse anbieten. Doch die Finanzierung wird immer brüchiger. Foto: Archiv/Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Hilferuf an einen Minister: Wegen chronischer Unterfinanzierung haben die Bildungswerke Cloppenburg und Friesoythe zusammen mit der Volkshochschule für den Landkreis Cloppenburg in einer bisher beispiellosen Gemeinschaftsaktion eine höhere Landesförderung gefordert. Die Einrichtungen leben von der Hand in den Mund. Wie ihre Beschäftigten. „Wir zahlen teilweise unterirdische Löhne und Honorare“, gesteht Kathrin Würdemann notgedrungen ein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

