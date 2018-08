Millionen-Geschenk gibt Mühlenstraße Schub

Land nimmt Ausbau in die Förderung auf: Start noch in 2018

Soll stärker Anschluss finden: Die Mühlenstraße in Cloppenburg. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die seit Jahren aufgeschobene Sanierung der Mühlenstraße und ihres Umfelds kann endlich beginnen. Aus dem Umweltministerium von Olaf Lies in Hannover fließen allein in diesem Jahr drei Millionen Euro aus dem Topf der Städte­bauförderung. Die Stadt hält mit einem Eigenanteil von weiteren 1,5 Millionen Euro dagegen, die im Haushalt fest eingeplant sind. „Eine schöne Summe", kommentierte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese am Dienstag den Zuschuss aus Hannover.

