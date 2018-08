Vincenzschüler stehen vor dem Rauswurf

Stadt kündigt Mietvertrag in der Wallschule

In die Röhre schauen: Die kleine Kooperationsklasse der Förderschule St. Vincenz an der Wallschule (Foto) steht vor dem Aus. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Als die Frage nach einer neuen Kita in der Wallschule im Sozialausschuss des Stadtrates auftauchte, vertröstete die Verwaltung die Politiker und die Öffentlichkeit. Der Grund für die ungewöhnliche Geheimniskrämerei liegt jetzt auf dem Tisch. Die Stadtverwaltung will die erst seit einem Jahr in der Schule ansässige Kooperationsklasse der Förderschule St. Vincenz vor die Tür setzen, um Platz für die neue Kita zu schaffen, obwohl zwischen Stadt und Schule eine Nutzungsvereinbarung über vier Jahre geschlossen worden ist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.