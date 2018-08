Fasziniert von Watt, Schlick und Würmern

80 Flüchtlingskinder, Eltern, Betreuer und Paten erkunden gemeinsam das Wattenmeer bei Wilhelmshaven

Gleich erobert: Ein hölzernes Schiff zog viele Kinder auf dem Spielplatz beim Helgolandkai an. Foto: Derk van Groningen

Cloppenburg (mt). Betti Kemlein, Sozialarbeiterin beim Caritas-Sozialwerk in Cloppenburg, staunte nicht schlecht, dass sich so viele Teilnehmer zu einer Fahrt an den Jadebusen angemeldet hatten. 80 Flüchtlingskinder mit ihren Eltern aus Cappeln und Cloppenburg sowie die Paten, die sich um eine Familie oder – im Fall des Projekts „Findus" – vorwiegend um Kinder kümmern, machten sich auf den Weg gen Norden.