E-233-Ausbau verdoppelt den Verkehr

Doppelt betroffen: Die Umgehungsstraße in Cloppenburg wird das am höchsten belastete Teilstück der neuen E 233. Foto: Archiv/Kreke

Cloppenburg. Der vierstreifige Ausbau der E 233 ist einen weiteren Schritt vorangekommen: In einer Anhörung hat der Landkreis Cloppenburg zwei Tage lang die Einwände von Anwohnern erörtert, um mit der „Feinplanung“ der Strecke zwischen Hoogeveen und Cloppenburg beginnen zu können.



Weniger Bedenken haben offensichtlich die Behörden: Ihre Anmerkungen zu den Plänen handelte der Kreis in gerade mal einer halben Stunde ab, wie der Cloppenburger Fachbereichsleiter Hermann Asbree in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses berichtete. Dabei liegen durchaus dicke Stolpersteine auf dem Weg, obwohl die Stadt zur Strecke steht, weil sie auf mehr Wirtschaftswachstum durch mehr Verkehr hofft.



Die Kehrseite: Während gerade Lärmschutz-Aktionsplan in Arbeit ist und just die Stickoxid-Belastung der Einwohner kritisch untersucht wird, drohen mehr Lärm und mehr Luftschadstoffe. Die Verkehrsplaner rechnen mit einer Verdoppelung des Verkehrs auf der Umgehungsstraße von derzeit 20000 bis 24000 auf 38000 bis 40000 Kraftfahrzeuge täglich in den nächsten 15 bis 20 Jahren.

