„Bus auf Beinen“ soll Chaos vertreiben

Stadt richtet erste Hol- und Bringzonen für Schulen und Kitas ein

Gemeinsam zur Kita: Reinhard Riedel vom Ordnungsamt der Stadt, Bürgermeister Dr. Wolfang Weise und Achim Wach von der Polizei begleiteten mit den beiden Kita-Leiterinnen Sabine Siefer und Annika Markowski (von links) die ersten Kinder und Mütter von der „Hol- und Bringzone“ auf dem Markplatz zur Kita. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Mit einem „Bus auf kleinen Beinen“ will die Stadt das allmorgendliche Chaos vor den Schulen entzerren. Eltern sollen ihre Kinder nicht mehr „bis vor die Schultür“ mit dem Auto fahren, sondern zu extra ausgezeichneten Parkplätzen bringen. Von dort gehen die Kinder dann zu Fuß zur Schule. Eine dieser „Hol- und Bringzonen“ ist auf dem Marktplatz eingerichtet worden. Direkt an der Hecke zur Straße „Am Markt“ sind Parkplätze von 7 bis 14 Uhr für das öffentliche Parken gesperrt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

