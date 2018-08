„Warteschleife“ entmutigt schwache Schüler

Scharen sich um Strahlemann: (von links) Gründer Franz-Josef Fischerv aus Heppenheim, Mitarbeiterin Maria Zurwellen, Geschäftsführer Clemens gr. Macke, Gründer Herbert Feldkamp, die Abgeordnete Silvia Breher und Rektor Johannes Bockhorst. Foto: Kreke

Cloppenburg (kre). Die Abwärtsspirale der Entmutigung hat Franz-Josef Fischer in seiner Heimat im Odenwald in Berufsschulen kennengelernt: Wenn dort junge Leute im Berufsvorbereitungsjahr, der bundesweiten „Warteschleife“ für Schüler ohne Abschluss, nach ihrem Berufsziel gefragt werden, schreiben zehn von 100 : „Hartz IV“. Egal, ob das sarkastisch oder ernst gemeint ist: Der Mitgründer der Strahlemann-Stiftung will so viel Selbstaufgabe nicht hinnehmen. „Aus dieser Spirale müssen wir schon Kinder herausholen“, fordert Fischer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

