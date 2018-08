Wilde Verfolgungsjagd: Unbekannter entkommt

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg (her). Nachdem Polizisten in der Nacht zu Sonntag einen weißen Kastenwagen kontrollieren wollte, drückte der Fahrer auf das Gaspedal. Nach Angaben der Beamten gefährdete der Unbekannte dabei zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer. Gegen 1.10 Uhr raste er unter anderem mit ausgeschalteter Beleuchtung bewusst in den Gegenverkehr. Zudem warf er immer wieder Glasflaschen aus dem Fahrzeug auf die Fahrbahn.



Nun sucht die Polizei nach Betroffenen, die auf der Emsteker Straße zwischen Emstekerfeld und Westeremstek durch Glasscherben gefahren sind, oder die den Kastenwagen gesehen haben. Sie werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg unter Tel. 04471/18600 in Verbindung zu setzen.



Die Verfolgungsjagd erstreckte sich über ein großes Gebiet. Denn auch Verkehrsteilnehmer sollen sich melden, die etwas im Bereich auf der B 72 zwischen Cloppenburg-Industriegebiet und der A 1, gesehen haben. Zudem nennen die Beamten auch Strecken auf der A1 zwischen der Ausfahrt Cloppenburg und dem Dreieck Ahlhorner Heide, sowie weiter auf der A29 bis zur Anschlussstelle Sandkrug.



Ganz besonders werden die Autofahrer gesucht, denen der weiße Kastenwagen auf ihrer Fahrbahn als Geisterfahrer entgegen kam. Um eine weitere Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmer auszuschließen, wurde die Verfolgung abgebrochen. Die Ermittlungen dauern an.