Adlerjäger stehen schon „Gewehr bei Fuß“

Bürgerschützen stimmen sich mit „Heiligabenden“ auf das Schützenfest am 25. und 26. August ein

Königlicher Jubel: So freute sich Stephan Litschke vor einem Jahr nach seinem Königsschuss. Am Samstag 25. August, wird beim Adlerschießen im Cloppenburger Stadtpark sein Nachfolger gesucht. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. „Das Adler-Schießen im Stadtpark hat sich zu einem richtigen Event entwickelt“, sagt Dr. Jürgen Vortmann, Hauptmann des Cloppenburger Bürgerschützenvereins. Da wäre es schlimm, wenn es keine Kandidaten gäbe, die auf den Königsadler schießen. Diese Befürchtung muss Vortmann in diesem Jahr nicht haben. Für das Adlerschießen am Samstag, 25. August, hat er bereits mehrere schriftliche Bewerbungen vorliegen, sagte er der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.