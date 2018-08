Pieper-Viertel: Alle hoffen aufs „Nachgrünen“

Mehr Bäume und ein offener Grüngürtel sollen die Enge weiten

Noch abgesperrt: Angeblich nur „provisorisch“ riegelt dieser stabile Zaun das ganze Regenbecken im Pieper-Viertel ab. Jetzt will die Stadt das Gelände doch öffnen, um Ruhemöglichkeiten und Spazierwege zu schaffen. Wozu der Zaun dann nötig war, ist unklar. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg. Die Kritik an der engen und hohen Bebauung im Süden des Pieper-Viertels ist nach Ansicht der Stadtverwaltung „teilweise durchaus berechtigt“, aber zugleich überzogen. „Wir würden den Rahmen heute wesentlich enger und konkreter fassen“, sagte Hermann Asbree, der Leiter des Fachbereichs Planung, am Donnerstagabend im Planungsausschuss des Stadtrates. Die Verwaltung räumte in ihrem Lagebericht „Auswüchse“ ein. „Aber die Diskussion, dass die Planung danebengegangen ist, teile ich überhaupt nicht“, betonte Asbree. Noch gebe es genügend „Optionen“, das Viertel freundlicher und grüner zu gestalten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

